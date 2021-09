Es ist die Wiederauflage des „Spiel des Jahres“ für beide Teams: Die SG Birlenbach und der VfL Altendiez haben sich bereits in einem hart umkämpften Kreispokalfinale gegenübergestanden, am Freitag sehen sich beide in der Fußball-Kreisliga A wieder. Die Partie auf dem Rasenplatz in Birlenbach beginnt um 20 Uhr.