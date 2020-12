Rhein-Lahn

Die Saison ist noch recht jung, und dennoch haben die Teams schon lernen dürfen, wo der Schuh drückt. Es gilt spielerische Eindrücke zu verarbeiten und in Form zu kommen. Mit dem bisher Erreichten können sowohl der TuS Holzhausen als auch die SG Nievern/ Arzbach zufrieden sein. Am Sonntag treffen beide Teams in der Kreisliga A aufeinander, die Partie auf dem Rasen in Holzhausen beginnt um 15 Uhr.