Rhein-Lahn

Der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach und die SG Gutenacker/Holzappel/Eppenrod sind mit das Beste, was das Verfolgerfeld in der Kreisliga A derzeit zu bieten hat. Beide Mannschaften haben schon fleißig Punkte gesammelt, sich aber auch schon ihre „Auszeiten“ gegönnt. Am Sonntag treffen der TuS und die SG auf dem Kunstrasen am Hellenhahn aufeinander, die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.