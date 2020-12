Rhein-Lahn

Der erste von drei Spieltagen während der Woche steht am Mittwoch und am Donnerstag für die heimischen Fußball-A-Ligisten an, die also gleich das Gaspedal kräftig durchdrücken müssen. Durchpusten kann unterdessen der TuS Gückingen, der erst am kommenden Wochenende wieder ran muss.