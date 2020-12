Region

Fußball der Gegenwart und der Zukunft wird überregional in etlichen Lettern publiziert, wobei die Corona-Krise etliche Fragezeichen aufwirft. Da lohnt sich der Blick in die Vergangenheit umso mehr, dachte sich Klaus Hirschberger, der den Versuch unternahm, an Namen und Vereine des ehemaligen Unterlahn-Kreises zu erinnern.