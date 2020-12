Rhein-Lahn

Interessantes Mittelfeld-Duell in der Kreisliga A: Die SG Dahlheim/Prath, derzeit Tabellenfünfter, empfängt den Achten, die SG Nastätten/Miehlen. Eine Partie, bei der Gästetrainer Rüdiger Graden schon mit einem Punktgewinn sehr gut leben könnte. Das Spiel auf dem Kunstrasen in Dahlheim beginnt am Sonntag um 15 Uhr.