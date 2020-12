Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 15:04 Uhr

Rhein-Lahn Fußball-Kreisligen: Erster kompletter Spieltag steht an Einzelne Nachholspiele waren dieser Tage schon anberaumt, ab kommenden Sonntag ist der erste komplette Spieltag auf Kreisebene angesetzt. Während die der A-, B- und C-Liga zugeordneten Kicker bis zum Sonntag, 24. Mai, beschäftigt sind, endet die Saison in der untersten Spielklasse bereits am 17.