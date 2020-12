Rhein-Lahn

Während sich die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am Mittwochabend in aller Ruhe das Länderspiel Deutschland gegen die Türkei im Fernsehen anschauen konnte, war der TuS Nassau zeitgleich irgendwie im falschen Film und kassierte eine zweistellige Niederlage in der Kreisliga A. Wie gut die bis zum Wochenende verdaut werden kann, wird sich am Sonntag zeigen, wenn die Nassovia um 15 Uhr den FSV empfängt.