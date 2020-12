Bogel

Diesen Sonntag wird Eric Dombrowski garantiert so schnell nicht vergessen. An seinem 25. Geburtstag avancierte der Angreifer der SG Bornich/Reitzenhain/Bogel II im B-Liga-Spiel gegen den Katzenelnbogen-Klingelbach II zum „Man of the Match“. Gleich fünfmal trug sich der Stürmer in die Schützenliste der von Stephan Itzel trainierten Bezirksliga-Reserve ein. Gleich viermal überwand er in der Schlussphase den mit einer Risswunde am Auge angeschlagenen TuS-Keeper Niklas Schmittel, der erst kurzfristig für den an einer Hüftprellung laborierenden Marcel Walter zwischen die Pfosten der Einricher gerückt war.