Rhein-Lahn

Die Der 29. und vorletzte Spieltag der Saison 2014/2015 in der Kreisliga A wurde an einem Freitagabend ausgetragen und führte die beiden Spitzenteams in die Fremde. Seit knapp vier Wochen führten der TuS Singhofen und der VfL Bad Ems die Tabelle punktgleich an, nachdem die Elf von der Bäderstraße mit 4:3 in der Kurstadt gewonnen hatte. Schon den direkten Vergleich in der Hinrunde hatte der von Shayne Hunder trainierte TuS mit 4:1 für sich entschieden.