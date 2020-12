Rhein-Lahn

Zeitweise hatte es während der Partie heftig geregnet, und das Ergebnis war das sprödeste, das der Fußball insgesamt zu bieten hat. Dennoch genügte das 0:0 bei der benachbarten SG Dachsenhausen in der Saison 2011/2012 dem VfL Osterspai, um am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga A unter Dach und Fach zu bringen. Beim „Ringelreihen am Mittelkreis“, so die RLZ, waren auch gleich zwei Flaschen Sekt zur Hand. So unerwartet kam der Erfolg nicht bei sechs Punkten Vorsprung auf Dahlheim.