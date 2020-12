Rhein-Lahn

Schritt für Schritt zurück in das, was bisher „Normalität“ angesehen wurde, heißt es dieser Tage auch für zahlreiche Fußballer aus dem Rhein-Lahn-Kreis, die sich nach wochenlanger Enthaltsamkeit danach sehen endlich wieder gegen den Kunststoff-Ball zu treten. Geleitschutz statt Grätsche heißt aber bei der sanften Annäherung an den Volkssport Nummer eins die obersten Devisen. Abstands- und Hygieneregeln sind eindeutig formuliert und lassen in diesen zuweilen seltsam anmutenden Tagen überhaupt keinen Spielraum für unbewussten schlampigen Umgang mit den behördlichen Auflagen.