Corona-Chaos: Keinen Bock mehr auf den Zirkus – Funktionäre sprechen Klartext – „Wir reden hier über die Batschliga“

Bei Kreissachbearbeiter Dirk Huster und dem Kreisvorsitzenden Oliver Stephan glühen dieser Tage die Telefondrähte heißer denn je. Besorgte Vereinsvertreter wenden sich an die beiden Funktionäre, weil sie die Konsequenzen, die die neuen Bestimmungen im Breiten- und Freizeitsport mit sich bringen, als nicht umsetzbar ansehen oder generell nicht mehr durchblicken. „Die Verbände warten auf die Politik“, sah sich Oliver Stephan am Donnerstag gegen Mittag außerstande, konkret Stellung zu den Anliegen der Vereinstrainer und Abteilungsleiter zu beziehen, die in Sachen Umsetzbarkeit höchste Bedenken angemeldet haben.