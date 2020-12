Rhein-Lahn

Fünf Siege aus fünf Spielen haben die Sportfreunde Bad Ems und der SV Allendorf-Berghausen in dieser Saison jeweils eingefahren. Mindestens eine Serie wird an diesem Sonntag (15 Uhr) enden – dann stehen sich die Teams zum Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga C gegenüber.