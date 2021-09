C-Klasse: Florian Eberts Doppelpack sichert Bad Emser Sieg am Wirt

Keine Blöße gaben sich die Sportfreunde Bad Ems beim Gastspiel am Wirt. Zwar hielt die Reserve des SV Diez-Freiendiez – hier leitet Marcel Achenbach vor Dennis Bender den Ball gepflegt mit der Innenseite an einen Mitspieler weiter – sehr gut mit dem Aufstiegskandidaten mit, doch am Ende nahmen die ambitionierten Kurstädter nach dem Doppelpack Florian Eberts mit 2:0 (1:0) die drei Punkte mit. Recht schwer tat sich am Sonntagnachmittag auch der Bad Emser Hauptkonkurrent SV Allendorf-Berghausen auf der Asche in Winden. Doch auch auf den ersten Erhebungen des Westerwaldes blieb die Überraschung aus und die Weste der Einricher weiß. stn Foto: Andreas Hergenhahn