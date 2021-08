Es ist das ewig junge Duell in der Kreisliga B: Wundertüte gegen Wundertüte. Keiner weiß so wirklich, was ihn beim Gegner erwartet und welchen Kader er selbst zur Verfügung hat. So ist das eben bei Reserve-Mannschaften, die dieses Mal den Namen SG Birlenbach/Schönborn/ Balduinstein II und SG Bornich/ Reitzenhain/Bogel II tragen. Das Spiel auf dem Rasen in Birlenbach (Sonntag, 12.15 Uhr) verspricht dennoch ein sehr interessantes zu werden, denn beide haben einen klaren Plan.