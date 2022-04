Zwei Mannschaften, die bisher im Jahr 2022 noch keinen Sieg in einem Pflichtspiel einfahren konnten, treffen am Sonntag in der Kreisliga B die Reserven der SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein und der SG Nievern/Arzbach aufeinander. Die Partie auf dem Birlenbacher Rasen beginnt um 12.15 Uhr.