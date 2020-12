Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 19:43 Uhr

Rhein-Lahn

B-Klasse: TuS Singhofen entführt drei Punkte aus Eppenrod

Nach zwei Erfolgen zum Auftakt der Saison musste die SG Gutenacker/Holzappel/Eppenrod II beim 1:2 (1:1) gegen Titelaspirant TuS Singhofen die dritte denkbar knappe Niederlage in Serie quittieren. Unser Foto zeigt zwei Torschützen. Nachdem Rückkehrer Julian Peters (rechts) bei seinem zweiten Auftritt im blauen Singhöfer Trikot den Aufstiegskandidaten im Hasel in Führung gebracht hatte, glich Routinier Manuel Nink (am Ball) kurz darauf für die Elf um Trainer Michael Heibel zum 1:1 aus.