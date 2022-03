B-Klasse: Primus TuS Singhofen tut sich in Eppenrod schwer

Dass Duelle zwischen einem souveränen Tabellenführer und einem designierten Absteiger für den erklärten Favoriten oft schwieriger als der berühmte Sonntags-Spaziergang sein können, erfuhr der ungeschlagene B-Liga-Spitzenreiter TuS Singhofen bei seinem Gastspiel in Eppenrod bei der Reserve der SG Holzappel/Eppenrod/Gutenacker. Die Gastgeber, bei denen nach der Winterpause erfolgten einvernehmlichen Trennung von Trainer Michael Heibel nunmehr Florian Rau und Benjamin Meister die Betreuung der Mannschaft übernommen haben, überzeugten auf tiefen Geläuf mit großem Kampfgeist. Das Foto zeigt Serdar Sözen (rechts), der versucht, an Singhofens Daniel Klump vorbeizukommen. Die Moral stimmt also bei den Kombinierten, die jedoch bei neun Zählern Rückstand auf das rettende Ufer schon eine Siegesserie benötigen, um doch noch den Verbleib in der B-Klasse zu schaffen. Weitere Infos über die Kreisliga-Begegnungen lesen Sie auf dieser Seite.