B-Klasse: Patrick Dillenberger sorgt in Birlenbach schon früh für den 2:1-Endstand – SG Bornich II gelingt bereits der zweite Auswärtssieg

Eine heiße und ereignisreiche Anfangsphase bekamen die Zuschauer beim 1:2 (1:2) in der Kreisliga B geboten, als die zweiten Garnituren der SG Birlenbach/Schönborn/Balduinstein und der SG Bornich/Reitzenhain/Bogel aufeinandertrafen. Gerade mal fünf Minuten waren vergangen, als Eric Dombrowski die Gäste mit einem Schuss gegen die Laufrichtung von Birlenbachs Trainer und Torwart Alexander Groß in Führung brachte.Die Vorlage dazu hatte Jannik Zimmermann geleistet. Kurz darauf musste Zimmermann allerdings verletzt das Feld verlassen. „Das ist ein Grund dafür, dass wir den Faden verloren haben“, so Andreas Nickel, der auf Seiten der Bornicher den privat verhinderten Frank Fuchs an der Linie vertrat. Die Folge waren Probleme im Aufbauspiel und der Ausgleich, den Mathias Braun für die Gastgeber markierte (13.).