Rhein-Lahn

Zwei Spiele in der Kreisliga B sind erst absolviert, dennoch trennen diese beiden Teams bereits fünf Punkte. Doch daraus zu schließen, das Gastspiel des sehr gut gestarteten FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II beim schwächer in die Gänge gekommenen VfL Altendiez II sei reine Formsache, ist sicher ein Fehler. Die Partie am Lahnblick steigt heute Abend ab 19.30 Uhr.