So richtig durchgestartet sind sie beide noch nicht in der Kreisliga B, dafür waren die bis hierhin gestellten Aufgaben zumeist zu knifflig für den TuS Heistenbach und die Reserve der SG Holzappel/Eppenrod/Gutenacker. Beide Teams stehen sich am Freitagabend um 19.30 Uhr auf dem Rasenplatz in Heistenbach zum direkten Vergleich gegenüber.