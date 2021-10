Es gibt Spiele, da ist der Tabellenplatz egal – da ist Vorfreude und Spannung garantiert. In der Kreisliga B treffen sich am Sonntag die SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath II und der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II zum Derby. Die Partie auf dem Kunstrasen in Dahlheim beginnt um 12.15 Uhr.