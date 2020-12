Auftakt in den Kreisligen erfolgt am 5./6. September – Teams im Oberhaus beginnen mit einer „Englischen Woche“

Region

Mit einer „englischen Woche“ starten die A-Liga-Teams in die neue Fußballsaison. Zum Auftakt am 5./6. September – die exakte Terminierung der Partien muss von den Vereinsverantwortlichen noch vorgenommen werden – erwartet die neu gebildete SG Gutenacker/Holzappel/Eppenrod die TuS aus Hahnstätten. Aufsteiger SG Nochern/Weyer/Oelsberg/ Lierschied hat dann den SV Braubach zu Gast, Bezirksliga-Absteiger TuS Gückingen ist am Altendiezer Lahnblick zu Gast. Die weiteren Paarungen: SG Nastätten/Miehlen – TuS Nassau, SG Dahlheim/Prath – TuS Niederneisen, SG Nievern/Arzbach – SV Diez-Freiendiez, SG Birlenbach/ Schönborn/Balduinstein – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, VfL Bad Ems – TuS Katzenelnbogen-Klingelbach. Spielfrei ist aufgrund der ungeraden Anzahl an Mannschaften (17) zunächst der TuS Holzhausen.