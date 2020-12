Gückingen

Die SG Birlenbach/ Schönborn/Balduinstein hat einen Spieler in ihren Reihen, der die Rückennummer 9 trägt und auch im Alter von 38 Jahren den Unterschied in jeder Partie der Kreisliga A ausmachen kann. Mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit legte Routinier Mathias Arnolds die Basis für einen überzeugenden Derby-Auswärtssieg seiner Elf. Der TuS Gückingen musste sich 1:5 (0:3) geschlagen geben.