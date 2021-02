Eigentlich hatte die Saison 2015/2016 in der Kreisliga A hervorragend begonnen für die TuS Hahnstätten. Gegen den TuS Holzhausen lag man am ersten Spieltag auf dem heimischen Heideberg nach 20 Minuten bereits mit 2:0 in Führung, letztlich gelang ein 3:1-Auftaktsieg. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass dies der einzige Dreier für die Hahnstätter im gesamten Spieljahr bleiben würde und sie am Ende mit nur vier Punkten als Letzter absteigen sollten.