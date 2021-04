Wer erinnert sich noch an Ryunosuke Takehara? Der damals 19 Jahre junge Japaner schrieb sich am vorletzten Spieltag der Saison 2018/2019 in die Geschichte der Kreisliga A Rhein-Lahn ein, indem er den TuS Gückingen nach vier Jahren Abstinenz wieder in die Bezirksliga schoss. Die Gelb-Schwarzen mussten bei der SG Nastätten/Miehlen jedoch bis zur letzten Minute auf das erlösende Tor warten.