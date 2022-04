A-Klasse vor dem Start der Meisterrunde: Coronafälle machen Baier und Helbach große Sorgen – VfL Altendiez erwartet die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am Lahnblick

Auftakt zur Meisterrunde in der Kreisliga A, bei der wie in der Abstiegsrunde alles auf Null gestellt wird und alle Teams wieder von vorne beginnen. Ab sofort geht es um den Titel! Ob der VfL Altendiez und die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen letztlich ganz oben mitspielen können, wird sich in den nächsten acht Wochen erst noch zeigen müssen. Der Dritte aus der Ost-Staffel trifft am Sonntag (14.30 Uhr) auf dem Rasen in Altendiez auf den Vierten der West-Staffel. Ende Mai steht dann fest, wer sich als Kreismeister zur etablierten TuS Burgschwalbach in der Bezirksliga Ost gesellt.