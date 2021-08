A-Klasse: Siegen die Flecker im siebten Anlauf mal wieder gegen den TuS Gückingen?

Wer vor dem Heimspiel des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach gegen den TuS Gückingen in der Ost-Staffel der Kreisliga A die Statistik der vergangenen fünf Jahre bemüht, bei dem stellt sich aus Sicht der Gastgeber schnell Ernüchterung ein: die letzten sieben Vergleiche in der Liga gingen mit einem Torverhältnis von 33:10 tatsächlich allesamt an die Gückinger. Doch die neue Saison bringt dann auch neue Chancen und neu verteilte Rollen, wenn man Aussagen der beiden Trainer glaubt. Die nächste Partie der beiden alten Rivalen steigt am Samstagabend um 18.30 Uhr auf dem Kunstrasen am Hellenhahn in Katzenelnbogen.