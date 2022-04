Und plötzlich ging es ganz einfach mit der Vorentscheidung. Ein langer Abschlag von Torwart Denis Hetke genügte für den zweiten Treffer des TuS Holzhausen bei seinem Gastspiel beim TuS Nassau. Daniel Schlingmann nahm den Ball in zentraler Position auf, zog davon und vollendete für die Gäste (71.). Am Ende stand es gar 0:4 (0:1) in dieser Begegnung der Abstiegsrunde der Kreisliga A.