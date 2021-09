Spitzenreiter, Hertha-Wochenende und das Wetter soll auch ganz schön werden: Bei der SG Nievern/Arzbach läuft es richtig gut. Der Tabellenführer der West-Staffel der Kreisliga A ist in der Liga noch ungeschlagen und will das auch am frühen Samstagabend bleiben, wenn um 18.30 Uhr die SG Bornich/Reitzenhain/Bogel zu Gast ist auf dem Kunstrasen an der Früchter Straße. Die Vorzeichen stehen gut, denn die Gäste stehen vor einer personellen Herkulesaufgabe.