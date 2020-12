17 Mannschaften: Wird A-Klasse aufgeteilt?

Rhein-Lahn

Die viel zitierte Planungssicherheit für die Macher der Fußballvereine ist trügerisch. Sie wissen zwar definitiv, in welchen Klassen ihre Mannschaften angesiedelt sein werden. Doch wann die Corona-Pandemie wieder einen geregelten Spielbetrieb mit Aktiven und einer beliebigen Anzahl an Zuschauern zulässt, steht noch in den Sternen. Bis Sonntag, 5. Juli, haben die Vorstände mit ihren Abteilungsleitern noch Zeit, ihre Mannschaften beim Verband zu melden. Bis dahin wird jeder noch einmal seine Schäfchen durchgezählt haben, ehe dann tatsächlich die Meldeformalitäten erledigt werden. Zudem dürften Kreissachbearbeiter Dirk Huster und Stafelleiter Horst Rohde längst Pläne für alle denkbaren Varianten in der Schublade haben.