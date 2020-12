Kreisgebiet

Die schlechte Nachricht vorweg: Es gibt immer weniger Seniorenmannschaften im Fußballkreis Rhein/Ahr. In der Saison 2017/18 waren es noch 102 Teams, inzwischen ist die Zahl auf unter 100 gesunken und hat sich nun bei 92 eingependelt. Das heißt im Klartext: Die Staffelstärke in der Kreisliga A beträgt diesmal 15 Mannschaften, in der B-Klasse wird es zwei 13er-Staffeln geben, dasselbe gilt für die Kreisliga C. Wie schon in den Vorjahren werden in der D-Klasse nur noch zwei Staffeln nötig. Die Variante Nord spielt mit 12, der Südbereich mit 13 Teams.