Kreisgebiet

Der Serien-Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr ist mittlerweile in der Saison 2012/13 angekommen. Wie in den Vorjahren wurde die Meisterschaft auch in dieser Spielzeit bereits vorzeitig entschieden. Mit einigen Jahren Anlaufzeit krönte sich letztlich der TuS Hausen am 23. Spieltag zum wohlverdienten Titelträger. Dramatisch ging es hingegen am letzten Spieltag im Tabellenkeller zu.