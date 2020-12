Kreisgebiet

An Kameras zur Überwachung öffentlicher belebter Plätze und den Videobeweis im Profifußball haben wir uns mittlerweile ebenso gewöhnt wie an die Diskussion um die Effektivität dieser technischen Möglichkeiten. Nun darf auch noch darüber debattiert werden, wie segensreich Filmaufnahmen von Amateurfußballspielen sind. Seit einiger Zeit überträgt Soccerwatch TV im Internet Amateurfußballspiele bis hinunter in die D-Klasse von einer fest installierten Kamera aus.