In der Fußball-Kreisliga B Mayen finden am kommenden Wochenende lediglich vier Begegnungen statt. Zum Auftakt am Freitagabend wird es im Mayener Nettetalstadion zum Stadtderby zwischen dem TuS Mayen II und dem SV Alzheim kommen. Den eigenen Negativlauf will derweil die SG Vordereifel Kirchwald im Heimspiel gegen die SG Urmersbach/Düngenheim/Monreal stoppen.