Nach rund elf Monaten Pause rollt der Ball am kommenden Wochenende erstmals wieder in der Fußball-Kreisliga B Mayen. Vor dem ersten Spieltag blicken wir auf die Mannschaften der Liga, geben einen Überblick, was sich bei den einzelnen Teams in den vergangenen Monaten getan hat und mit welchen Ambitionen in die neue Fußballsaison gestartet wird.