Gleich der 1. Spieltag in der neuen Saison der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hatte es in sich. In jedem der sechs Spiele fielen mindestens vier Tore. Insgesamt waren es sogar 32 Treffer auf den Sportplätzen des Kreisligaoberhauses. Neben dem Titelfavoriten SG Bad Breisig feierten auch die SG Kempenich und die SG Ettringen klare Auftaktsiege.