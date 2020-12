Kreisgebiet

In der letzten Episode unserer Serie über die vergangenen zehn Jahre in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr beleuchten wir die letztjährige Saison 2018/19. Während ein Traditionsverein seiner Favoritenrolle gerecht wurde und am Ende verdient die Meisterschaft feierte, mussten sich zwei weitere langjährige Mitglieder des Kreisoberhauses in die B-Klasse verabschieden. In einem dramatischen Kreispokalfinale beschenkten derweil die Sportfreunde Miesenheim ihren scheidenden Trainer Günther Kossmann.