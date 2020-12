Kreisgebiet

Nachdem in den Jahren zuvor der Meister der Fußball Kreisliga A Rhein/Ahr jeweils frühzeitig festgestanden hat, gab es in der Saison 2013/14 endlich wieder ein spannendes Aufstiegsrennen bis zum letzten Spieltag. Im Dreikampf zwischen der SG Eich/Nickenich/Kell, der SG Hocheifel Adenau und der SG Elztal bewies schlussendlich die Horeb-Elf den längsten Atem und schaffte nach zweijähriger Abstinenz den Wiederaufstieg in die Bezirksliga Mitte.