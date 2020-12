Kreisgebiet

Mit unserer Serie zur Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr der vergangenen zehn Jahre sind wir mittlerweile in der in der Saison 2014/15 angekommen. Vor etwas mehr als fünf Jahren hätte der Spielplan des Kreisoberhauses keine bessere Partie am letzten Spieltag vorsehen können, denn mit der SG Westum/Löhndorf und dem SV Remagen ist es am 16. Mai 2015 zum Herzschlagfinale zwischen dem Ersten (Westum, 60 Punkte) und dem Zweiten (Remagen, 57 Punkte) gekommen.