Tore satt gab es am zweiten Spieltag der Fußball Kreisliga B Mayen zu sehen. In nur fünf Begegnungen fielen im Schnitt fast sechs Treffer, darunter auch wahre Schützenfeste, wie der 8:1-Sieg des neuen Spitzenreiters SG Mosel Löf beim TuS Hausen. Derweil musste der SV Rheinland Mayen seine Partie in der Kreisliga B Ahr bei der SG Westum/Löhndorf wegen Personalmangels absagen.