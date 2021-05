Nachdem zuletzt die Frage nach der Fortsetzung des Wettbewerbs um den Fußball-Rheinlandpokal die Gemüter beschäftigt hat und am Montagabend mit dem Bezirksligisten VfB Linz der Gegner von Rot-Weiß Koblenz in einem Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der ersten DFB-Hauptrunde für die Saison 2021/2022 ausgelost worden ist (die RZ berichtete), bietet sich nun ein Blick auf den Kreispokal an. Wie geht es dort weiter?