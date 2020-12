Kreisgebiet

Das Finale um den Fußball-Kreispokal der C- und D-Liga bestreiten zwei Teams aus der Gemeinde Grafschaft. In der Vorschlussrunde des für etliche Monate unterbrochenen Wettbewerbs haben sich in Vettelhoven die Grafschafter SG II (2:1 nach Verlängerung gegen SG Elztal II) und in Leimersdorf die dortigen Platzherren (3:2 gegen Eintracht Esch) durchgesetzt. Sie treffen im Endspiel am Freitag, 14. August, um 18.30 Uhr in Adenau aufeinander.