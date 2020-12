Kreisgebiet

Der zweite Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hatte einiges zu bieten. Während es in der Partie zwischen der SG Dernau/Mayschoß und der SG Bad Breisig/Inter Sinzig hoch her ging, feierte die TuS Fortuna Kottenheim beim SV Rheinland Mayen ein Torfestival.