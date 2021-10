Der sechste Spieltag steht in der Fußball-Kreisliga B Mayen vor der Tür. Eröffnet wird das Wochenende mit drei Partien am Freitagabend, darunter auch das Duell der beiden Tabellennachbarn SG Urmersbach/Düngenheim/Monreal und TuS Mayen II. Ebenfalls mit drei Begegnungen endet der Spieltag bereits am Samstag wieder. Hier kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem Vierten, der SG Eintracht Mendig/Bell II, und Spitzenreiter SG Mosel Löf.