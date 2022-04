Aufgrund des bevorstehenden Osterfestes ist der Spielplan der Fußball-Kreisliga B Mayen in dieser Woche entzerrt. Bereits am Mittwochabend machen die beiden Topmannschaften DJK Kruft/Kretz und die DJK Plaidt am Krufter Bahnhof den Anfang. Einen Tag später stehen drei Begegnungen auf dem Programm.