Kreisgebiet

Der dritte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Mayen wird am Freitagabend in Düngenheim eingeläutet. Während einige noch punktlose Mannschaften auf das erste Erfolgserlebnis hoffen, endet das Wochenende mit dem Topspiel am Sonntag zwischen der SG Vordereifel und der DJK Plaidt.