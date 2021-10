Die Fußball-Kreisliga B Mayen steht vor ihrem fünftem Spieltag. Während Heimspiele des TuS Mayen II und der DJK Kruft/Kretz das Wochenende eröffnen, will die SG Mosel Löf am Sonntag gegen die Reserve der Sportfreunde Miesenheim den Platz an der Sonne verteidigen.