Kreisgebiet

In der Fußball-Kreisliga B Mayen ist Branchenprimus SG Mosel Löf an diesem Wochenende spielfrei. Da die Verfolger DJK Kruft/Kretz und SG Vordereifel Herresbach bereits am Donnerstagabend aufeinandergetroffen sind, stehen am Wochenende nur fünf Partien auf dem Programm. Neben vier Begegnungen am Freitagabend rundet das Spiel der SG Mendig/Bell II gegen die DJK Plaidt den Spieltag ab.